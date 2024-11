Il Tribunale di Aosta ha condannato i cinque imputati nel processo Geenna su una presunta locale di 'ndrangheta nel capoluogo valdostano.

Le pene sono: 10 anni per Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso; 10 anni per Monica Carcea, ex assessore comunale a Saint-Pierre; 11 anni per Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso; 11 anni per Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent; 13 anni per il ristoratore Antonio Raso.