Scovato in un bunker realizzato all'interno di un capannone adiacente alla sua abitazione

I Carabinieri, coordinati dalla Dda, hanno individuato nella Piana di Gioia Tauro il latitante Paolo Alvaro, 50anni, ricercato dopo la condanna a 6 anni e 6 mesi per associazione mafiosa, ricettazione, procurata inosservanza di pena per il parente Carmine Alvaro. Il latitante era nascosto in un bunker, realizzato all'interno di un capannone adiacente all'abitazione.