L'Uomo era finito in carcere dopo la violazione della misura di prevenzione dopo 2 arresti nel 2015

Vibo Valentia - Diego Mancuso, 63enne, considerato un boss dell’omonimo clan di Limbadi, nel vibonese, è stato assolto dal Tribunale di Vibo Valentia perché il fatto non sussiste. L’uomo era finito in carcere dopo la violazione della misura di prevenzione dopo 2 arresti dei Carabinieri nel 2015. Mancuso aveva optato per il giudizio abbreviato.