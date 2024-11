Si tratta del reggino Sebastiano Signati, inserito nell'elenco dei 100 ricercati più pericolosi al mondo

E' stato arrestato in Belgio Sebastiano Signati, originario di Reggio Calabria e inserito tra i 100 latitanti più pericolosi al mondo. Sei sono le ordinanze di custodia cautelare, per traffico internazionale di droga, eseguite dalla Dda di Bologna che ha coordinato l'operazione in collaborazione con la squadra mobile, la direzione centrale per i servizi antidroga e il servizio operatico centrale della Polizi di Stato.