Provvedimento eseguito dai carabinieri nel quadro delle indagini che hanno svelato gli interessi economici delle cosche nel Crotonese. L’immobile del valore di 30mila euro è sede di un’attività commerciale

A Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese, i carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca di un immobile già sottoposto a sequestro. Il proprietario è indagato per reati aggravati dal art. 416 bis.1 c.p., ed è coinvolto nell'operazione denominata Ermete. Il provvedimento nasce da una complessa attività investigativa condotta dai militari dell'Arma sotto la direzione della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

L'inchiesta, avviata nell'ambito del contrasto ai fenomeni estorsivi e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, ha permesso di far luce su un articolato sistema di interessi economici riconducibili a soggetti contigui a cosche 'ndranghetiste. La misura di prevenzione ha riguardato un bene del valore stimato di circa 30.000 euro e attualmente sede di un'attività commerciale.