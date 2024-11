Scarcerato Leonardo Mazza, coinvolto in una recente indagine anti ‘ndrangheta scattata nel Catanzarese. In particolare, per l’uomo era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. Come si ricorderà, Leonardo Mazza, di Girifalco, era stato arrestato nell'ambito del procedimento scaturente da una vasta e complessa indagine, a carico di 84 persone, 62 delle quali sottoposte a misura cautelare, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il Tribunale penale di Catanzaro, Seconda sezione penale, accogliendo l'istanza di riesame proposta dell’avvocato Vincenzo Fulvio Attisani, ha annullato l'ordinanza. Il legale di fiducia di Mazza, sia nell'istanza che in sede di discussione innanzi al Tribunale, ha sostenuto e ribadito la completa estraneità del proprio assistito ai fatti contestati. Tesi pienamente accolta dal Tribunale del Riesame che, come sopra accennato, ha annullato l'ordinanza con la quale era stata applicata all’uomo la misura custodiale disponendone, pertanto, l'immediata scarcerazione.