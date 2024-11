Le telecamere dei carabinieri dei ros di Milano riprendono, per la prima volta, il rito di conferimento della Santa il più alto grado di affiliazione ‘ndranghetista.

Dopo due anni di indagini, intercettazioni, filmati, perquisizioni, i carabinieri dei Ros di Milano hanno inflitto un duro colpo alla 'ndrangheta. Infatti, per la prima volta nella storia della lotta alla criminalità, è stata ripresa la cerimonia di conferimento della Santa, il più alto grado di affiliazione 'ndranghetista. In precedenza era stata solo raccontata da pentiti. La cerimonia si svolgeva durante le cosidette "mangiate", un incontro conviviale cui partecipavano gli esponenti dei clan mafiosi. Nella "mangiata" ripresa dai ros di Milano erano presenti: il Locale di 'ndrangheta di Calolziocorte (Lecco), il Locale di Cermenate e quello di Fino Mornasco (Como).

“Buon vespero e santa sera ai santisti! Giustappunto in questa santa sera, nel silenzio della notte e sotto la luce delle stelle e lo splendore della luna, formo la catena! Nel nome di Garibaldi, Mazzini e La Marmora, con parole d’umiltà formo la santa società …” queste le parole pronunciate dal boss durante il rito. Il riferimento a Garibaldi, nella ricostruzione degli investigatori, rappresenta il capo del Locale di 'ndrangheta (cioè dell'organizzazione locale), Mazzini il contabile mentre La Marmora riveste la carica di "236 mastro di giornata", tra le più altre dell'associazione.



Un altro video, mostra il giuramento che gli affiliati dovevano compiere davanti a una pistola o a una pastiglia di cianuro. Chi riceve la carica della Santa, infatti, rischia la vita in caso di "grave trascuranza" o tradimento. "Dovete essere voi a sapere che avete fatto la trascuranza. Vi giudicate voi quale strada dovete seguire", dicono i Santisti in alcune intercettazioni e la punizione può arrivare al suicidio. "Quanti colpi ha in canna, ne dovete riservare sempre uno!", spiegano, intercettati, altrimenti c'è sempre "una pastiglia di cianuro" oppure "vi buttate dalla montagna".