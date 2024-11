Colpiti dal provvedimento due professionisti crotonesi, attivi nel settore della lavorazione del legname e in quello turistico-alberghiero, ritenuti contigui alla cosca “Grande Aracri” di Cutro

Beni, per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro sono stati sottoposti a provvedimenti di sequestro e confisca dalla Direzione investigativa antimafia di Catanzaro che ha eseguito disposizioni dei Tribunali di Catanzaro e di Crotone nei confronti di due imprenditori crotonesi, impegnati l'uno nel settore della lavorazione del legname e l'altro in quello turistico-alberghiero.

Si tratta di Salvatore Scarpino, 52 anni, (già arrestato nell'operazione Kyterion) al quale è stata anche applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S per tre anni e Antonio Gianfranco Pasquale Barberio, 72 anni. Entrambi sono ritenuti contigui alla cosca "Grande Aracri" di Cutro. I decreti traggono origine dalle indagini condotte dalla Dia di Catanzaro, basate sugli accertamenti di natura patrimoniale riguardanti un arco temporale di circa venti anni.

I beni sequestrati

L’attività di ricostruzione contabile operata dagli investigatori della dia, da cui è emersa una rilevante sproporzione tra beni posseduti e i redditi dichiarati da entrambi i nuclei familiari, ha permesso ai Tribunali interessati di disporre il sequestro dei seguenti beni dalla disponibilità di Barberio Pasquale Barberio e di Salvatore Scarpino:



- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della A.S. CALABRIA VACANZE S.R.L., con sede legale a Roma;

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della CASTELLA SERVIZI S.R.L.S., con sede legale a Lamezia Terme (CZ);

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della COMPAGNIA DI SVILUPPO TURISTICO NUMERO 2 S.R.L., con sede legale a Lamezia Terme (CZ);

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della COMPAGNIA DI SVILUPPO TURISTICO S.R.L., con sede legale a Lamezia Terme (CZ);

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della TURCHESE SERVICE DI F. RIZZO & C. S.A.S., con sede legale a Lamezia Terme (CZ);

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della TOURISTIC SUD SERVICE S.R.L., con sede legale a Catanzaro;

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della S.N.C. COSTRUZ GENER DEI F.LLI BARBERIO-GEOM.PAOLO E PASQUALE, con sede legale a Lamezia Terme (CZ);

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della TURCHESE S.R.L., con sede legale a Roma, in liquidazione dal 1° aprile 2011;

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della G.B. IMMOBILIARE S.R.L., con sede legale a Latina;

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della società denominata BAIA DEL CARMEN S.R.L.S., con sede legale a Isola Capo Rizzuto (KR);

- 70% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della CARIOCA RESORT S.R.L., con sede legale a Roma;

- 70% del capitale sociale della S.S.A.T. S.R.L., con sede legale a Roma;

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della I.P.L.E. S.R.L., con sede legale a Cutro (KR);

- 100% del capitale sociale ed intero compendio aziendale della I.P.L.E.S. S.A.S. DI CALINCIUC GHEORGHE & C., con sede legale a Cutro (KR);

- 100% del capitale sociale della A.S. LEGNO S.R.L., con sede legale a Cutro (KR);

- 79 tra terreni e fabbricati;

- 14 rapporti finanziari;

- 7 polizze assicurative;

- 1 autovettura.