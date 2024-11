Arrestati diversi esponenti delle cosche reggine, responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena

Al termine di complesse e articolate indagini, dalle prime ore di oggi gli investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Reggio Calabria stanno dando esecuzione ad un Decreto di Fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nei confronti di diversi soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena. Avrebbero favorito la latitanza Giuseppe Crea e Giuseppe Ferraro, inseriti nell'elenco dei ricercati pericolosi del Ministero dell'Interno, catturati dalla Polizia di Stato in agro di Maropati (RC) il 29 gennaio 2016, in un covo costruito in una zona impervia di campagna, completamente mimetizzato nella fitta vegetazione, nonché del latitante Antonio Cilona, appartenente alla cosca Santaiti di Seminara (RC), condannato all'ergastolo in secondo grado.

Gli arrestati:

Achille Rocco Scutella, 28 anni

Domenico Facchineri, 25 anni

Luigi Facchineri, 22 anni

Elio Arcangelo Morfea, 21 anni

Antonio Cutrì, 29 anni

Giuseppe Antonio Trimboli, 55 anni

Pietro Garzo, 40 anni

Annunziato Garzo, 33 anni

Vincenzo Rosace, 33 anni

Pietro Melito, 27 anni

Pasquale Vitalone, 26 anni

Si sono sottratti alla cattura e sono attualmente ricercati:

Francesco Antonio Crea, 54 anni

Mario Luciano Crea, 27 anni

Girolamo Facchineri, 50 anni

L'arresto dei latitanti Crea e Ferraro - Nel gennaio 2016 la polizia di stato aveva arrestato i superlatitanti Giuseppe Crea e Giuseppe Ferraro in un covo-bunker in cui erano custoditi micidiali armi e munizioni a disposizione della ‘ndrangheta.

Il blitz che consentiva la cattura dei super-latitanti veniva effettuato dopo mesi di indagini condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, con il coordinamento dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. L’azione, complessa, articolata e di eccezionale difficoltà operativa permetteva, oltre all’arresto dei due pericolosi latitanti, l’individuazione del loro covo dotato di ogni comfort, dove venivano rinvenute e sequestrate armi - alcune cariche e pronte all’uso - (8 pistole, 3 armi lunghe ed un kalashnikov), munizionamento di vario calibro, esplosivo, detonatori, nonché un monitor e delle microtelecamere collegate per la videosorveglianza esterna del nascondiglio.

'Ndrangheta: arrestati due latitanti storici. Si nascondevano in un bunker di metallo

Il ruolo dei fiancheggiatori - I soggetti legati alle cosche svolgevano il ruolo di “vivandieri”, assicurandone i collegamenti con gli altri membri della cosca e, più in generale, con i familiari, procurando loro appuntamenti con soggetti terzi o riportando loro e per loro conto le cosiddette “imbasciate”, provvedendo altresì a realizzare un covo completamente mimetizzato nella fitta vegetazione, fornito di acqua corrente, energia elettrica, bagno con doccia e di una cucina.

Ecco come i latitanti Crea e Ferraro comunicavano con i loro sodali