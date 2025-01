Secondo l’accusa i clan e anche frange della camorra avevano trasformato il territorio in una rete per il riciclaggio di denaro sporco sfruttando pasticcerie, ristoranti e hotel

Il Collegio penale di Ravenna ha inflitto oggi complessivamente 98 anni di carcere e oltre 35mila euro di multa a 21 imputati nel processo “Radici” sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Romagna. Tre imputati sono stati assolti.

Dopo tre giorni di camera di consiglio, la sentenza è stata emessa dal presidente Cecilia Calandra, affiancata dai giudici Federica Lipovscek e Cristiano Coiro. Disposti anche risarcimenti per le parti civili, tra cui 10mila euro ciascuno ai Comuni di Bagnacavallo e Imola, 20mila a Cervia e Cesenatico, e 5mila euro a Cgil, Cisl, Uil regionali, Camera del lavoro Forlì-Cesena e Libera. Risarcimenti sono stati assegnati anche a imprenditori locali e società colpite tra il 2018 e il 2020: 200mila euro per Dolce Ide srl e 250mila per Forno Imolese srl.

Secondo l'accusa, le 'ndrine e anche frange della camorra avevano trasformato il territorio in una rete per il riciclaggio di denaro sporco, sfruttando attività come pasticcerie, ristoranti e hotel. Gli imputati sono legati a cosche calabresi come i Piromalli, Piscopisani, Lo Bianco, Bonavota e Mancuso. Il processo si è concluso con pene inferiori ai 125 anni di carcere richiesti dal pm Marco Forte della Direzione distrettuale antimafia.

Tra le condanne più pesanti ci sono quelle a 13 anni e 3 mesi per Saverio Serra (12mila euro di multa), considerato personaggio legato al clan 'ndranghetistico Mancuso di Limbadi e attualmente in carcere (per lui il pm aveva chiesto 15 anni e 11 mesi). A seguire Francesco Patamia, condannato a 11 anni e 2 mesi (9.200 euro di multa), e Rocco Patamia con 10 anni e 6 mesi (8.600 euro di multa). Francesco Patamia fu candidato alla Camera alle elezioni politiche con la lista Noi moderati e per lui la richiesta del pm era stata di 13 anni, mentre per il padre Rocco erano stati chiesti 11 anni e 10 mesi. Tra le parti civili del processo, in quanto vittima di minacce, l'ex portiere di serie A Marco Ballotta che sarà risarcito di 3mila euro da Giovanni Battista Moschella, condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione.