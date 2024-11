Michele Inserra, nel marzo 2015, aveva subito minacce e intimidazioni a Terni, a seguito di un’inchiesta da lui condotta sulla ‘ndrangheta in Umbria

La deputata di Scelta Civica, Adriana Galgano durante la discussione, in commissione Affari costituzionali, dell'interrogazione presentata, insieme alla collega Claudia Pinna, sul caso delle minacce della 'ndrangheta subite a Terni dal giornalista Michele Inserra, vista la gravità delle intimidazioni subite ha sollecitato la prosecuzione del servizio di protezione cui è sottoposto già il cronista: “La situazione delle infiltrazioni mafiose in Umbria è molto seria ed è positivo che il Governo ne sia consapevole. Tuttavia, proprio la gravità del fenomeno necessita di una risposta forte e quindi chiedo che venga potenziata l'azione della Direzione distrettuale antimafia che svolge un ruolo fondamentale per contrastare gli illeciti della criminalità organizzata perpetrati nella nostra regione".

A rispondere alla parlamentare è stato il sottosegretario agli Interni, Domenico Manzione che ha garantito la prosecuzione delle attività "per salvaguardare i cittadini umbri e il loro territorio da ogni tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali". Il Ministero dell'Interno, ha infatti assicurato che "i Prefetti di Reggio Calabria e Napoli hanno disposto l'attivazione di un servizio di vigilanza presso l’abitazione calabrese di Inserra e quella campana dei suoi familiari".