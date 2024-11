Un sequestro preventivo di più di 92mila euro è stato eseguito questa mattina dalla polizia giudiziaria nel Vibonese. La misura si inserisce nell’ambito dell’operazione Olimpo, inchiesta che ha portato all’arresto di 56 persone (41 in carcere e 15 ai domiciliari) eseguita dalla squadra mobile di Vibo il 26 gennaio scorso. In quell’operazione erano già stati sequestrati beni per oltre 250 milioni di euro.

Nel corso del blitz erano stati rinvenuti 92.300 euro in contanti all’interno dell’abitazione di uno degli indagati, Francesco Lo Scalzo 41enne di Tropea, accusato di estorsione e illecita concorrenza commessa mediante violenza o minaccia, aggravati dal metodo mafioso.

Alla luce delle investigazioni svolte dalla squadra mobile di Vibo Valentia, in ordine alla sproporzione fra i redditi dichiarati dall’indagato e l’ingente somma in denaro contante, il gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della procura antimafia, ha ordinato l’applicazione del sequestro preventivo del denaro.