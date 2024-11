Era una struttura divisa fra "Società maggiore" e Società minore" il locale di 'ndrangheta di Piscopio, nato con la "benedizione" del "Crimine" reggino e di alcuni clan storici della criminalità organizzata calabrese come i Commisso di Siderno e gli Aquino di Marina di Gioiosa Ionica. Il reato di associazione mafiosa viene contestato a Nazzareno Fiorillo, alias “U Tartaru”, indicato come il promotore del “locale” di ‘ndrangheta di Piscopio; Salvatore Giuseppe, detto Pino, Galati, indicato quale “capo società” della consorteria; Michele Fiorillo, alias “Zarrillo”, ritenuto il “contabile” del clan; Rosario Battaglia e Rosario Fiorillo, alias “Pulcino”, fra i promotori del “locale” di ‘ndrangheta; Raffaele Moscato, attuale collaboratore di giustizia, appartenente alla “società maggiore” del clan dei Piscopisani; Giovanni Battaglia, fratello di Rosario, indicato quale organizzatore del clan.

Ad avviso degli inquirenti, partecipi all’associazione mafiosa con sede a Piscopio sono da ritenersi anche: Giuseppe D’Angelo (alias “Pino Il Biricchino”), Francesco La Bella (alias “Campagna”), Giuseppe Brogna, Domenico D’Angelo (detto “Zio Lupo”), David Angelo (alias “Giotto”), Stefano Farfaglia(alias “Pugnetta”), Sacha Fortuna (alias “Personal”), Nazzareno Galati (alias “Fampulla”), Benito La Bella, Francesco Felice(alias “Citolla”), Nazzareno Felice (alias “Il Capo”) e Pasquale Fiorillo. Tali ultimi indagati sono accusati di aver fatto parte della c.d. “Società minore” di Piscopio, con ruoli quindi inferiori rispetto ai promotori, ma ugualmente importanti. In particolare, Giuseppe D’Angelo avrebbe avuto il grado di “punteruolo”, con compiti logistico/operativi. Francesco La Bella e Giuseppe Brogna avrebbero avuto il grado di “picciotto” prendendo parte attivamente alle riunioni nelle quali si decidevano le strategie delittuose. Francesco La Bella è inoltre accusato di aver custodito ed occultato le armi del clan consegnandole agli associati per l’esecuzione delle azioni di fuoco. Domenico D’Angelo, con il grado di “picciotto”, è accusato di aver preso parte alle riunioni in cui si decedevano le strategie delittuose da seguire in ordine alla guerra di mafia contro il clan Patania di Stefanaconi, partecipando anche alle fasi propedeutiche del tentato omicidio ai danni di Andrea Patania, reperendo l’auto che sarebbe stata usata per l’attentato.