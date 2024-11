Giovanni Mancuso ha lasciato il penitenziario di Secondigliano per rientrare a Limbadi

Vibo Valentia - Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha disposto gli arresti domiciliari per Giovanni Mancuso, 73 anni, ritenuto dagli inquirenti al vertice dell'omonimo clan della 'ndrangheta. Il tribunale ha accolto un’istanza presentata dal legale di Mancuso, l’avvocato Giuseppe Di Renzo, presentata ai giudici per motivi di età e di salute. Giovanni Mancuso scontava la pena a Napoli dopo essere stato condannato, il 3 maggio 2013, a 6 anni di reclusione, per associazione mafiosa, nel maxi-processo "Genesi".