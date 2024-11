La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro al 57enne Francesco Manno, boss di 'ndrangheta della locale di Pioltello (Milano), arrestato nel 2010 nella mega inchiesta 'Infinito'. Gli uomini dell'Anticrimine hanno eseguito il provvedimento del tribunale di Milano che fa riferimento a 7 immobili a Pioltello (tra cui un asilo nido e un bar), una tavola calda a Seggiano di Pioltello e partecipazioni bancarie per 36mila euro. Manno è in carcere dal 2010, il primo arresto è del 1989 per spaccio. L'ultima condanna è del 2017, quando ha ricevuto un cumulo pene per 13 anni.