Arrestato un ex consigliere comunale di Acri e collaboratore di Trematerra, Angelo Gencarelli, e altri imprenditori. Tra gli indagati anche l'ex assessore regionale. Sarebbero vicini alla cosca Lanzino-Ruà.

L'operazione dei carabinieri di Cosenza ha portato al fermo di sette persone, ritenute vicine al clan dei Lanzino-Ruà. Le accuse: associazione mafiosa, estorsione, concussione, corruzione elettorale, usura, frode informatica e armi. La cosca di 'ndrangheta sarebbe riuscita a condizionare l'attività del dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, e del Comune di Acri, ottenendo appalti nel settore della forestazione. Indagato anche l'ex assessore all'Agricoltura in quota Udc, Michele Trematerra, per concorso esterno in associazione mafiosa. Per l'accusa, la cosca avrebbe anche portato dei voti all'ex assessore, in occasione delle regionali del 2010.