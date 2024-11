Ad emettere il provvedimento il Questore della Provincia di Reggio Calabria. Considerato esponente di spicco della cosca Barbaro di Platì, il 79enne è deceduto lo scorso 11 dicembre

Stamane, presso il cimitero di Platì si sono svolti, in forma strettamente privata, i funerali di Domenico Barbaro, di 79 anni, deceduto lo scorso 11 dicembre, esponente di spicco della omonima cosca di Platì. Il Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, “considerati i trascorsi giudiziari e lo spessore criminale del defunto, a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ha disposto il divieto dei funerali in forma pubblica e solenne, consentendo la partecipazione alle esequie solo dei più stretti congiunti. Il divieto è stato emesso a conferma della linea già adottata in circostanze analoghe.