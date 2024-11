Bellocco è considerato appartenente all'omonima cosca operante nella Piana di Gioia Tauro ed in altre regioni del Nord

I Carabinieri della Tenenza di Rosarno, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione di misura di sicurezza detentiva nei confronti di Umberto Bellocco, di 26 anni , già noto alle forze dell'ordine, considerato appartenente all'omonima cosca di 'ndrangheta operante nella Piana di Gioia Tauro ed in altre regioni del Nord.

Bellocco, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito di una condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso del 2014, in più occasioni, negli ultimi mesi, era stato sorpreso dai Carabinieri della Tenenza di Rosarno a violare le prescrizioni imposte dalla misura di sicurezza cui era sottoposto. Sebbene gli fosse stata revocata la patente di guida, continuava ad utilizzare la sua autovettura ed un motociclo.

Frequentava, inoltre, soggetti già gravati da diversi precedenti di polizia e orbitanti nel contesto criminale rosarnese. Per queste ragioni, l'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, tenendo conto delle segnalazioni trasmesse dalla Tenenza di Rosarno, ha deciso la prosecuzione della misura di sicurezza e la sostituzione con la più grave misura della reclusione presso la Casa Lavoro di Vasto, in Abruzzo, per la durata di un anno. Il giovane, espletate le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Palmi (RC) in attesa della successiva traduzione nella casa lavoro come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio esecuzioni penali. (AGI)