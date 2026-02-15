L’Ufficio scolastico regionale in merito a quanto stabilito dal preside del Barlacchi-Lucifero di Crotone: «Circolare del ministero non riguarda eventi umanitari»
La Circolare ministeriale del 7 novembre scorso che riguarda Manifestazioni ed eventi pubblici all'interno delle istituzioni scolastiche «non riguarda eventi che hanno un significato di alto valore umanitario».Così in una nota l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria in merito alla decisione del dirigente scolastico del Barlacchi-Lucifero di Crotone, di vietare nella sua scuola una manifestazione in ricordo del naufragio di Cutro.
«Il ricordo di un evento doloroso del nostro Paese come quello della tragedia di Cutro, che ci accomuna tutti in un unico sentimento di compassione, non può essere ricompreso nelle fattispecie contemplate dalla circolare ministeriale – si legge ancora. Pertanto l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, «ritiene inopportuno» quanto disposto dal dirigente dell'IIS Barlacchi-Lucifero di Crotone, e lo invita a rivedere la decisione.