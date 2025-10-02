Il provvedimento dopo la condanna in Appello di due persone per trasferimento fraudolento di valori in concorso ed associazione a delinquere finalizzata al traffico droga
La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha dato esecuzione a due distinte ordinanze di confisca patrimoniale emesse nei confronti di due persone condannate in via definitiva dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, rispettivamente per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso ed associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
A seguito degli accertamenti patrimoniali, svolti dai poliziotti della Divisione anticrimine della Questura reggina, sono stati confiscati due immobili, ubicati rispettivamente nei Comuni di Reggio Calabria e Gioia Tauro, il cui valore complessivo ammonta a circa 600mila euro.