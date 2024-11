Le telecamere di LaC News24 nella dimora dello scrittore che fa parte di una famiglia mafiosa segnata da gravi fatti di sangue, ma assolto dopo oltre duemila giorni di carcere

Siamo entrati nella casa di Carmelo Gallico, a Palmi, all’indomani della sentenza che riconosce allo scrittore un risarcimento danni per “la detenzione disumana” patita quando ha scontato le sue condanne per associazione mafiosa. Autore di libri, sceneggiatore di docu-fiction, curatore di testi teatrali, Gallico ai nostri microfoni ritorna sul suo passato ma parla anche di quello che lo Stato deve fare contro la mafia e, rivolgendosi ai suoi familiari, dice: «Non confondente la sofferenza per gli anni della faida con l’esercizio del potere mafioso».