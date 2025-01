Messaggi di ringraziamenti alla Polizia da parte del presidente del Consiglio e del presidente della Regione per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine per la risoluzione in tempi brevi del rapimento

Una notte che difficilmente mamma Valeria e papà Federico dimenticheranno. La conclusione del rapimento della loro piccola Sofia alla clinica Sacro Cuore, nel centro di Cosenza, la paura e poi la gioia di poter finalmente riabbracciare la propria bambina. Ad esprimere i ringraziamenti alla Polizia e la vicinanza alla famiglia la premier Giorgia Meloni in un post su Facebook con la foto di Sofia con i poliziotti che l’hanno salvata dalle mani dei rapinatori. «Il nostro sentito ringraziamento agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cosenza per aver ritrovato e riportato ai genitori la neonata rapita in ospedale. Un plauso ai nostri uomini e donne in divisa per lo straordinario lavoro di squadra e di ricerca. Un abbraccio alla mamma e al papà e un augurio di buona vita alla piccola Sofia!».

Occhiuto: «Tutti Italia è stata col fiato sospeso»

«Tutta l'Italia è stata con il fiato sospeso per alcune interminabili ore durante il rapimento della neonata di Cosenza. Una brutta storia, fortunatamente a lieto fine, grazie allo straordinario lavoro delle Forze dell'Ordine e degli organi coinvolti. Un abbraccio forte è rivolto ai genitori e alle famiglie per ciò che hanno vissuto in queste ore». Lo scrive sui social il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.