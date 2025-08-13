All'ospedale di Cetraro si registra un'altra tragedia: in mattinata è morto un neonato. Non è ancora chiaro se il decesso sia avvenuto già in pancia o se il piccolo sia spirato pochi minuti dopo essere venuto alla luce. Sul posto sono subito giungi i carabinieri della compagnia di Paola, agli ordini del capitano Pedullà, che hanno posto sotto sequestro le cartelle cliniche e avviato le indagini. Il reparto, al momento, risulta regolarmente attivo.

Ancora una tragedia

La Neonatologia dell'ospedale Iannelli era stata riaperta nel giugno di un anno fa, dopo cinque anni di sospensione serviti a mettere in regola il reparto dopo le criticità strutturali e organizzative riscontrate a seguito di un'altra tragedia, quella di Santina Adamo, la 37enne di Rota Greca deceduta per un'emorragia massiva tre ore dopo il parto. Le indagini rivelarono che quella notte l'emoteca dell'ospedale era sprovvista del numero sufficiente di sacche di sangue utili a fronteggiare simili emergenze.

Il caso botulino

Non solo. L'ospedale Iannelli di Cetraro è sotto inchiesta da giorni anche per il caso legato agli alimenti contaminati da tossina botulinica a Diamante. Alcuni medici sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose personali perché - secondo le accuse mosse dalla magistratura - non avrebbe diagnosticato l'intossicazione da botulino a Tamara D'Acunto, 45enne di Diamante, morta dopo aver mangiato un panino nel food truck drammaticamente balzato agli onori di cronaca.