Precipitazioni nevose in Sila, nell’area del Pollino e in centri siti a quote di 700 metri. Niente lezioni a San Giovanni in Fiore, Sersale e Cerva

La neve torna a riaffacciarsi in Calabria. Temperature rigide e precipitazioni nevose stanno interessando la Sila (temperature minime comprese tra -8 e 0 °C e massime comprese tra -3 e 5 °C) e il Pollino (minime comprese tra -5 e 0 °C e massime comprese tra 0 e 7 °C). Dalle prime luci dell’alba si segnalano i primi fiocchi di neve anche a quote di 600-700 metri. Si registrano disagi alla viabilità soprattutto sulle strade interne. Per le prossime ore le previsioni meteo indicano ancora freddo e neve a bassa quota.

Scuole chiuse

A San Giovanni in Fiore, causa del maltempo, per la giornata di oggi, lunedì 24 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse per motivi di prudenza. I mezzi comunali – ha informato la sindaca Rosaria Succurro- sono già all'opera per liberare le strade e continueranno a lavorare per tutta la giornata.

Medesimo provvedimento a Sersale e Cerva, nel Catanzarese. Anche qui niente lezioni causa neve e conseguenti disagi alla circolazione stradale.

In aggiornamento