Lorica e Camigliatello pronte ad accogliere i turisti che già in queste ore stanno raggiungendo le due località della Sila cosentina per godersi la prima “dama bianca”

La scorsa settimana i primi fiocchi di neve che avevano imbiancato le cime più alte della Sila cosentina ed i tetti nei centri abitati di Lorica e Camigliatello. Nelle ultime ore tra i 15 ed i 20 centimetri di coltre bianca caduta anche in strada. Da quelle parti l’inverno è già iniziato. Una notizia che fa sorridere gli imprenditori della zona. In attesa dell’apertura totale degli impianti sciistici sia Lorica (dove però la nuova cabinovia attende ancora il collaudo) che Camigliatello, sono pronte ad accogliere i turisti. Quest’anno in anticipo di quasi un mese rispetto al solito. La neve caduta in queste ore farà da “base” a quella che verrà giù nelle prossime settimane. Da un pezzo non accadeva una cosa simile. Insieme alla neve è arrivato anche un vistoso calo termico, con punte di -10. Nuove nevicate sono previste per domani.

LEGGI ANCHE:



Impianti sciistici Lorica, conto alla rovescia per la riapertura





Sequestrato l’impianto di risalita di Lorica