VIDEO | Nevica da più di 12 ore sui principali centri montani. A San Giovanni in Fiore studenti a casa e 50 centimetri di coltre bianca. In funzione gli impianti sciistici di Camigliatello e Lorica. Anche sul versante crotonese tanti paesi imbiancati

Temperature rigide e precipitazioni nevose stanno interessando la Sila ormai da molte ore. L'ondata di maltempo che ha colpito la Calabria non ha risparmiato San Giovanni in Fiore dove continua a nevicare ininterrottamente dal pomeriggio di ieri con la coltre bianca che ha raggiunto quasi i 50 centimetri di altezza. Il primo cittadino Rosaria Succurro, dopo la chiusura degli istituti scolastici di mercoledì 8 febbraio, ha annunciato nel pomeriggio di ieri la chiusura anche per la giornata odierna.

«Tutte le scuole di San Giovanni in Fiore - ha annunciato Succurro - saranno chiuse anche per l’intera giornata di giovedì 9 febbraio, data l’insistenza di nevicate e temperature molto rigide. Ho scelto di adottare la linea della precauzione, nell’interesse primario dei minori e al fine di evitare a singoli e famiglie i rischi legati al maltempo eccezionale». Al lavoro i mezzi comunali operativi anche nelle ore notturne per lo sgombero delle arterie cittadine.

Tanta neve, piste aperte

A Lorica al momento, nonostante la nevicata in corso e la scarsa visibilità, la seggiovia è operativa con la pista di Cavaliere già aperta, mentre le altre risultano momentaneamente chiuse per lavori di ripristino. Già operative, invece, le piste degli impianti sciistici di Camigliatello Silano. La neve ha raggiunto anche i paesi dell'alto crotonese con Castelsilano, Cerenzia, Caccuri, Cotronei e Savelli che si sono svegliati imbiancati.