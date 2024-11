Esplosione nella notte nel centro del paese. Ingenti i danni

Un forte boato alle ore 4.15 del mattino e poi fiamme e fumo. A finire nel mirino è stato il negozio "Splendidi e Splendenti" a Nicotera che doveva essere inaugurato a giorni. L’attività commerciale presa di mira con un ordigno esplosivo è ubicata nel centro storico del paese in un immobile che sino a poco tempo fa ospitava la banca Carime. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco, mentre indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri cher non escludono al monmento alcuna pista.

G.B.