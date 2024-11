Lo Squadrone cacciatori sulle tracce di Francesco Giuseppe Olivieri. Nel centro costiero Vibonese c'è chi ricorda una vicenda analoga risalente a 32 anni fa

Nicotera. Qui vive, con i suoi numerosi fratelli, Francesco Giuseppe Olivieri, 31 anni, il fuggitivo sulle cui tracce da venerdì, e finora senza esito, c'è lo Squadrone eliportato cacciatori. È un giovane definito come psicologicamente problematico. È armato e sempre più pericoloso.

Nicotera, sempre qui, a poche centinaia di metri l'una dall'altro, vivevano anche Giuseppina Mollese e Michele Valerioti, i due pensionati che Olivieri ha ucciso a colpi di fucile di calibro 12, nello stesso pomeriggio in cui, nel bar Nino's di Limbadi, ha ferito altre tre persone e nella frazione Caroni ha crivellato un'automobile. È caccia continua, estesa in tutta Italia. Forse solo lui, Olivieri, potrà spiegare cosa l'ha spinto a tanta ferocia.

!banner!

Nicotera, sempre qui si prova un senso di angoscia che riporta indietro nel tempo. Perché la paura di un assassino psicopatico in fuga qualcuno da queste parti la ricorda ancora. Correva il gennaio del 1986. Natale Buccafusca, allora 39enne, sulla provinciale per Monte Poro uccise con un colpo di pistola il nipotino di soli 8 anni; pochi minuti dopo, davanti ai figli, assassinò il cognato con un proiettile alla tempia. Stessa scena, poco dopo, nella vicina Joppolo: uccise con un colpo in testa il cognato di suo cognato, sempre davanti al figlioletto. Il killer, anche allora, si diede alla fuga. I carabinieri lo scovarono in un casolare. Armato di pistola e con numerose munizioni. Si arrese subito, assente, quasi inconsapevole, dell'orrore di cui si era macchiato. Disse di aver compiuto quella mattanza perchè a suo figlio era stato diagnosticato un tumore dal quale non poteva guarire.

***Ci scusiamo per i disagi causati da un problema tecnico del nostro sistema indipendente dalla nostra volontà. Gli articoli interessati sono stati ora corretti.

LEGGI ANCHE: Identificato il killer della mattanza nel Vibonese ma è ancora in fuga

Terrore e sangue tra Limbadi e Nicotera: morti e feriti FOTO-VIDEO

Sparatoria tra Nicotera e Limbadi, l'assassino nascosto da qualcuno?