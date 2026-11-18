Un diverbio avvenuto la notte precedente, poi la decisione di costringere una persona a salire su un'automobile e condurla in un'abitazione per chiarire i contrasti. È la ricostruzione di un presunto sequestro di persona avvenuto nell'agosto scorso a Nicotera, nel Vibonese, per il quale i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di tre persone.

Si tratta di due uomini di 38 e 19 anni e di una donna di 38 anni, gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona. Inizialmente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i due uomini e gli arresti domiciliari per la donna. Dopo gli interrogatori di garanzia, però, il gip ha modificato il provvedimento, disponendo oggi, 18 novembre, gli arresti domiciliari anche per i due indagati inizialmente destinatari della misura più restrittiva.

La lite e il trasferimento forzato in un'abitazione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'episodio sarebbe maturato nell'ambito di dissidi di natura privata. All'origine ci sarebbe stato un diverbio verificatosi durante la notte precedente ai fatti, al quale i tre indagati avrebbero deciso di dare seguito costringendo la persona offesa a salire a bordo di un'autovettura.

La vittima sarebbe stata quindi accompagnata contro la propria volontà fino all'abitazione di uno degli indagati. Qui, sempre secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stata trattenuta per chiarire il contrasto che aveva dato origine alla vicenda. Soltanto successivamente sarebbe stata lasciata libera.

Una sequenza di fatti che gli investigatori hanno ricostruito attraverso l'attività d'indagine avviata autonomamente dai militari della Stazione di Nicotera, arrivando a delineare le presunte responsabilità dei tre soggetti coinvolti.

Le misure cautelari e la decisione del gip

Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha inizialmente disposto due misure di custodia cautelare in carcere, a carico degli uomini di 38 e 19 anni, e una misura degli arresti domiciliari nei confronti della donna, anch'essa 38enne.

Il quadro cautelare è tuttavia cambiato dopo gli interrogatori di garanzia. Con un provvedimento adottato il 18 novembre, il gip ha sostituito la custodia in carcere dei due uomini con gli arresti domiciliari. Resta invece invariata la misura già disposta nei confronti della donna.

Tutti e tre gli indagati si trovano dunque attualmente sottoposti agli arresti domiciliari. Le contestazioni riguardano un'ipotesi di sequestro di persona in concorso e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.