Annullato ufficialmente il concerto di Capodanno di Aiello a Rende. Il Comune dà così seguito al Decreto festività varato dal governo Draghi, che introduce il divieto di eventi all’aperto fino a tutto il 31 dicembre per contenere la nuova ondata di contagi da Covid. Una conseguenza scontata.

A ufficializzare la decisone è stata l’Amministrazione comunale, che in un avviso alla cittadinanza scrive: «Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 52 del 23 dicembre 2021, con il quale sono stati vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto, comunica l’annullamento del concerto di Capodanno previsto in via Rossini dalla rassegna “Natale rendese” il giorno 01 gennaio 2022 alle ore 01:00».