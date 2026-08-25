Le esequie di Antonio Macrì si sono svolte a Soriano in forma strettamente privata. Oggi l’ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter è un collaboratore di giustizia.

Sono stati vietati, in Calabria i funerali pubblici - che si sono svolti in forma strettamente privata - di Antonio Macrì una cui figlia, Francesca, è la madre di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia.

Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano il 29 ottobre 2022, tirando in ballo anche Pietro Andrea Simoncini, padre di Aurora, in passato legato sentimentalmente a Francesca Macrì, e indicato dalla Dda di Milano, sulla scorta delle rivelazioni dell'ex capo ultrà, come uno degli esecutori materiali del delitto.

Al momento, non è stato reso noto il motivo che ha spinto il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, a vietare i funerali che erano in programma ieri pomeriggio a Soriano Calabro. Macrì era incensurato e non risulta avesse legami con la 'ndrangheta.

Ferdico, nelle sue dichiarazioni, ha anche riferito di avere saputo da Simoncini che lo stesso era stato autore di un omicidio commesso nelle Preserre Vibonesi. Una dichiarazione di particolare rilievo investigativo perché, per quanto emerge dagli atti e dalle informazioni disponibili, Simoncini non risulta indagato per un simile episodio.

Il nome di Simoncini era già emerso in alcune indagini milanesi per i suoi presunti legami, ritenuti compromettenti dagli investigatori, con sodali del clan Emanuele-Idà delle Preserre vibonesi.