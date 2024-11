Sono in corso i sopralluoghi degli esperti per verificare eventuali problemi strutturali alla strada e zone interessate. Non si registrano danni a persone ( ASCOLTA L'AUDIO )

Forti disagi a Belvedere Marittimo, dove questa notte si è riversato un forte temporale. A causa del vento e della forte pioggia si sono verificati dei piccoli smottamenti collinari. Si è registrato anche lo straripamento di un canale di raccolta, che, probabilmente già ostruito, non è riuscito a contenere le acque piovane. Alcune strade sono state inondate di fango, che ha raggiunto negozi commerciali e abitazioni. Anche nella zona costiera del Cosentino, quindi, dopo quella del Catanzarese si sono registrati danni a causa del maltempo.

Le località maggiormente colpite sono Calvario, il parco Marina 2 e il tratto di strada che costeggia la ss 18 nelle località Vetticello e Castromurro. Per rimuovere il materiale dalla strada e ripristinare il passaggio della auto è necessitato l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono presenti i responsabili dell’ufficio tecnico comunale e gli agenti della Polizia locale. Al momento sono in corso i sopralluoghi degli esperti per verificare eventuali danni alla strada e alle strutture interessate dal fango. Fortunatamente non si registrano danni a persone.

Dramma annunciato

Non è la prima volta che durante un temporale alcune strade della città di Belvedere vengano inondate dal fango. Già in passato i cittadini hanno chiesto a gran voce gli interventi necessari per scongiurare il ripetersi degli eventi, ma questa mattina, quando si sono svegliati, hanno trovato ancora una volta l’amara sorpresa.