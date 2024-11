Il comune di Petilia Policastro, già colpito dalla frana di una palazzina, ha subito nuovi danni dall’ondata di maltempo che ha colpito la regione in questi ultimi giorni. Oliverio si è messo subito in contatto con il sindaco

Petilia Policastro - Le piogge e il maltempo degli ultimi giorni hanno provocato un’altra frana nella parte alta di Petilia Policastro, il comune del crotonese dove, qualche settimana addietro è crollata una palazzina e altre tre abitazioni hanno subito ingenti danni. Avvertito, il presidente della Regione, Mario Oliverio, si è messo immediatamente in contatto telefonico con il sindaco Amedeo Nicolazzi che lo ha informato sulla situazione. Nella mattinata di domani i tecnici della Regione saranno sul luogo della frana per espletare i sopralluoghi necessari e per procedere alle verifiche dei danni.