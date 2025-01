Non c’è pace per chi sceglie di viaggiare in treno. Dopo i disagi sulla linea convenzionale Roma-Firenze, che vanno avanti da stamattina con rallentamenti per un guasto alla linea tra Montevarchi e Laterina - temporaneamente regolata tramite l'utilizzo di un unico binario - arriva un altro inconveniente tecnico in Centro Italia, in particolare sulle linee Roma - Napoli via Formia e Roma - Nettuno.

Dalle 9.45 «la circolazione è sospesa tra Pomezia e Campoleone per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In corso l'intervento dei tecnici», si legge su Infomobilità. «I treni Intercity possono subire ritardi ed essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Napoli via Cassino - prosegue -. I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni».

I treni coinvolti

Coinvolti diversi treni da e verso Sud. L’Intercity 550 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Roma Termini (13:06) oggi termina la corsa a Cisterna di Latina.

L’Intercity 555 Roma Termini (14:26) - Reggio Calabria Centrale (22:22) partirà da Cisterna di Latina.

L’IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) - Roma Termini (15:34) oggi termina la corsa a Napoli Centrale. Da lì i viaggiatori potranno proseguire verso Roma con il treno FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:50).

Di contro, l’ IC 553 Roma Termini (12:26) - Reggio Calabria Centrale (20:20) oggi ha origine da Napoli Centrale. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) - Napoli Centrale (14:03).

Il treno IC 501 Sestri Levante (4:53) - Napoli Centrale (13:25) è stato instradato sulla linea convenzionale tra Roma e Napoli via Cassino. Oggi ferma a Roma Tuscolana e non ferma a Latina, Formia e Aversa. L’IC 727 Roma Termini (11:26) - Siracusa (22:38) è instradato sulla linea convenzionale tra Roma e Napoli via Cassino. Il treno oggi non ferma a Latina, Formia e Aversa.

Sono direttamente coinvolti e attualmente fermi i treni ICN 1960 Siracusa (21:45) - Roma Termini (10:34) e IC 590 Salerno (8:22) - Milano Centrale (19:25).

Gruppo Fs presenta un esposto: «Guasti anomali»

«Il Gruppo Fs, alla luce dell'ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti». È quanto si apprende dal gruppo. «In particolare - si precisa - gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo».

Ieri la circolazione ferroviaria per circa un’ora è stata sospesa per accertamenti tecnici a Roma Termini.

Problemi anche in Calabria e a Verona

Problemi lungo la ferrovia si sono avuti stamane anche in Calabria, dopo la giornata di ieri da dimenticare con la circolazione sospesa per ore lungo la linea tirrenica cosentina a causa del maltempo. Oggi dalle ore 5:40 alle 7:20 stop ai treni, sempre, per il maltempo tra Lamezia Terme e Catanzaro: i convogli hanno subito limitazioni e cancellazioni e nel frattempo è stato attivato il servizio con corse bus. Attualmente la situazione su quella linea è tornata alla normalità.

Inoltre, da stamattina la circolazione è rallentata per un guasto alla linea a Verona Porta Nuova. In corso l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.