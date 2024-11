Colpito il New Lady Coffe Club Kavè. In attesa della riunione interforze in Prefettura prevista per domani, predisposte misure di vigilanza per i titolari

Ancora un atto intimidatorio in pieno centro storico a Reggio Calabria. La scorsa notte, un incendio di natura dolosa ha distrutto l'attività commerciale "New Lady Coffee Club Kavè", ubicato in via Orange, angolo via Osanna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia che hanno rinvenuto anche una tanica di benzina. In seguito all’episodio è stata indetta in Prefettura, nel pomeriggio di domani, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia. All’incontro, finalizzato all’attenta analisi della vicenda, parteciperanno il Questore e i rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Come reso noto dall’ufficio territoriale del Governo sono già state disposte adeguate misure di vigilanza nei confronti degli interessati. Quest’atto intimidatorio si registra a meno di due settimane da quello perpetrato ai danni della pizzeria per celiaci “Zero Glutine Life” dove ignoti hanno appiccato un incendio che ha distrutto completamente il locale.