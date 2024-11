Ancora intimidazioni nella Locride. Nel mirino di ignoti malviventi questa notte la residenza della famiglia Larosa, già in passato vittima di raid incendiari

Andato distrutto lo storico portone di Palazzo Piccolo. «Nell’arco di un anno questa è l’ennesima intimidazione che subisce la mia famiglia – afferma Daniela Larosa dalla sua pagina Facebook - Il portone del XIX secolo non esiste più. Chi verrà a visitare il centro storico di Mammola non vedrà più il bel portone di Palazzo Piccolo, colpito per la seconda volta, ma questa volta definitivamente. Siamo riusciti a salvarci solo perché mi sono accorta di quel che stava avvenendo. Questa non è terra per gente onesta e perbene. Ma io questa volta pretendo giustizia». La famiglia Larosa, nell’ultimo anno, è stata continuamente presa di mira dalla criminalità organizzata. Nel gennaio del 2015 una serie di proiettili sono stati sparati alla finestra di casa della donna; nell’aprile dello stesso anno gli atti criminosi hanno colpito il negozio e l’auto di Daniela Larosa. Sino ad arrivare ai fatti della scorsa notte.



Solidarietà alle vittime delle intimidazioni è stata espressa dall’Amministrazione comunale. Sui raid incendiari sono in corso le indagini a cura dei carabinieri della locale stazione.

Ilario Balì