Notte di allerta nella Sibaritide: Iacobini ordina lo sgombero dei piani terra, previsti assistenza e trasferimenti al Palazzetto dello sport. Il Comune attiva trasporti, pullman e assistenza continua con particolare attenzione a fragili e disabili

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha annunciato poco fa l'adozione di provvedimenti urgenti a seguito di un monitoraggio congiunto con la Protezione Civile Nazionale, Regionale e l'Arpacal. Di fronte al rischio di una nuova onda di piena del fiume Crati, prevista tra la notte e le prime luci dell'alba, il primo cittadino ha disposto un'ordinanza, la n Ordinanza N. 17 del 16/02/2026, per l’evacuazione preventiva per le zone più a rischio.

L'ordinanza riguarda specificamente i residenti di Contrada Lattughelle e Contrada Piano Scafo che occupano immobili situati a piani interrati, seminterrati o al piano terra. Il Sindaco ha chiarito che, sebbene l'onda prevista sia di entità inferiore rispetto a quella che ha colpito il territorio nei giorni scorsi, i modelli previsionali indicano comunque un rischio concreto. La preoccupazione principale riguarda gli argini che risultano già fortemente indeboliti e che, nonostante i lavori in corso, potrebbero cedere in nuovi punti creando falle pericolose.

Per garantire l'incolumità di tutti, l'amministrazione comunale ha definito un piano di evacuazione chiaro. I cittadini che hanno la possibilità di spostarsi ai piani superiori dei propri immobili sono invitati a farlo, così come è consigliato il trasferimento temporaneo presso amici o parenti. Per chiunque non disponesse di alternative autonome, il Comune si farà carico interamente delle spese di trasferimento presso strutture già individuate e pronte all'accoglienza. I pullman per il trasporto collettivo saranno posizionati a Piazza Lattughelle, nei pressi della Chiesa, per condurre i residenti verso il Palazzetto dello Sport di Sibari. Questo centro fungerà da punto di raccolta e censimento dei dati, dove i cittadini potranno arrivare anche con i propri mezzi privati prima di essere smistati nelle strutture di alloggio definitive.

Un'attenzione particolare è stata riservata alle persone con difficoltà motorie o affette da patologie. Per richiedere assistenza dedicata e trasporti speciali, è possibile contattare il numero 0981 74005. Questo contatto, insieme alla delegazione municipale, resterà attivo e disponibile per tutta la notte, fino alla conclusione definitiva dell'emergenza, per fornire informazioni e supporto di ogni tipo. Il Sindaco Iacobini ha concluso il suo appello chiedendo la massima collaborazione alla cittadinanza in questo momento di prova. «Non posso rimanere indifferente di fronte a una possibilità, seppur teorica, di pericolo» ha dichiarato nel video messaggio social, sottolineando l'orgoglio di guidare la comunità verso il superamento di questa crisi, con la certezza che presto si potrà tornare alla normalità.