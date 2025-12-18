Hanno giurato oggi e hanno preso servizio nelle sedi assegnate dal Consiglio Superiore della Magistratura decine di giovani magistrati destinati ai distretti giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria. Un ingresso atteso e significativo, che arriva in una fase delicata per la giustizia calabrese, da anni alle prese con scoperture d’organico elevate e carichi di lavoro particolarmente gravosi, sia nei tribunali sia nelle procure.

Il conferimento delle funzioni giurisdizionali riguarda i magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024, dichiarati idonei dal Csm e ora immessi in possesso negli uffici di destinazione. La delibera consiliare ha disposto l’assegnazione d’ufficio alle sedi individuate, invitando i dirigenti degli uffici giudiziari a predisporre tutte le misure necessarie per l’avvio immediato dell’attività.

In Calabria i nuovi ingressi interessano l’intero territorio giudiziario: dai tribunali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Locri, Lamezia Terme, Paola, Palmi e Vibo Valentia, fino alle rispettive procure, comprese quelle particolarmente esposte sul fronte della criminalità organizzata e dei reati contro la pubblica amministrazione. Un rafforzamento che coinvolge sia il settore giudicante sia quello requirente, con l’arrivo di nuovi giudici e pubblici ministeri chiamati a misurarsi sin da subito con procedimenti complessi e delicati.

Calabria, ecco i nuovi magistrati