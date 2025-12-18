Hanno giurato oggi e hanno preso servizio nelle sedi assegnate dal Consiglio Superiore della Magistratura decine di giovani magistrati destinati ai distretti giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria. Un ingresso atteso e significativo, che arriva in una fase delicata per la giustizia calabrese, da anni alle prese con scoperture d’organico elevate e carichi di lavoro particolarmente gravosi, sia nei tribunali sia nelle procure.

Il conferimento delle funzioni giurisdizionali riguarda i magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024, dichiarati idonei dal Csm e ora immessi in possesso negli uffici di destinazione. La delibera consiliare ha disposto l’assegnazione d’ufficio alle sedi individuate, invitando i dirigenti degli uffici giudiziari a predisporre tutte le misure necessarie per l’avvio immediato dell’attività.

In Calabria i nuovi ingressi interessano l’intero territorio giudiziario: dai tribunali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Locri, Lamezia Terme, Paola, Palmi e Vibo Valentia, fino alle rispettive procure, comprese quelle particolarmente esposte sul fronte della criminalità organizzata e dei reati contro la pubblica amministrazione. Un rafforzamento che coinvolge sia il settore giudicante sia quello requirente, con l’arrivo di nuovi giudici e pubblici ministeri chiamati a misurarsi sin da subito con procedimenti complessi e delicati.

Calabria, ecco i nuovi magistrati

  • Claudia Altomare (tirocinio a Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
  • Anastasia Angrisani (tirocinio a Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari
  • Renato Baratta (tirocinio a Roma) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice
  • Chiara Beatrice (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
  • Giulia Beguinot (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Castrovillari - giudice
  • Roberta Bello (tirocinio Bari) sede assegnata procura di Castrovillari
  • Stefano Bortone (tirocinio Pescara) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
  • Brigida Candela (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Lamezia Terme - giudice
  • Maria Caracciolo (tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Catanzaro
  • Manuel Carotenuto (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Castrovillari - giudice
  • Federica Cassano (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
  • Chiara Casuccio (tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
  • Francesca Catania (tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
  • Nicola Chirilli (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Locri
  • Angela Cioffi (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari
  • Rosina De Felice (tirocinio Cosenza) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice
  • Giuseppe Di Prospero (tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice
  • Ludovica Esposito (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Paola - giudice
  • Anna Gabriella Ferraioli (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
  • Vittorio Ferrari (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice sezione lavoro
  • Giuliano Ferraro (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
  • Maria Rosaria Ferraro (tirocinio Firenze) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
  • Elena Ficociello (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Vibo Valentia - giudice
  • Roberta Fiocca (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
  • Massimiliano Forner (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice
  • Nicoletta Fruncillo (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Cosenza
  • Martina Gallucci (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Lamezia Terme - giudice
  • Francesca Iuliano (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
  • Roberta Lomurno (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Catanzaro
  • Antongiulio Maglione (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
  • Martina Manfreda (tirocinio Lecce) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
  • Ottavia Martina (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Palmi - giudice
  • Stefania Mastroianni (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice
  • Marco Mattia (tirocinio Bologna) sede assegnata procura di Cosenza
  • Eleonora Mazzitelli (tirocinio Milano) sede assegnata procura di Locri
  • Mariamartina Milli (tirocinio Lecce) sede assegnata procura di Crotone
  • Raffaele Miranda (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari
  • Giorgia Nda (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Palmi
  • Giovanni Oronzo (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Lamezia Terme
  • Enza Pace (tirocinio Potenza) sede assegnata procura di Crotone
  • Eleonora Palmieri (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice
  • Glauco Panattoni (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
  • Marta Pascale (tirocinio Firenze) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
  • Marco Petillo (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Catanzaro
  • Bianca Petrillo (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Paola - giudice
  • Alessandro Pittari (tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Locri
  • Viviana Punzo (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Vibo Valentia
  • Fabrizio Rafeli (tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Palmi
  • Nicolò Osvaldo Rasa (tirocinio Venezia) sede assegnata procura minori di Reggio Calabria
  • Giorgio Adriano Rispoli (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Vibo Valentia
  • Gennaro Raffaele Talarico (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
  • Alessandro Tannoia (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
  • Fiorella Todisco (tirocinio Firenze) sede assegnata procura di Lamezia Terme
  • Alessandra Trabucco (tirocinio Bologna) sede assegnata procura di Vibo Valentia
  • Claudio Tricò (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice
  • Silvia Viceconte (tirocinio Reggio Calabria) sede assegnata procura di Palmi
  • Rocco Mario Vincenzo (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
  • Marianinive Zammarelli (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice