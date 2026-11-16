Nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città. «Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio – si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi – L'esplosione avverrà tra 40 minuti». Al momento, secondo quanto si apprende, si sta applicando la direttiva del Viminale e nessun istituto è stato evacuato.