Ad avere la peggio il 40enne che viaggiava sulla due ruote: si stava recando a lavoro a Tropea. È stato trasportato in ospedale a Catanzaro in condizioni critiche

Giornata nera sulle strade vibonesi: nel primo pomeriggio un nuovo incidente si è verificato lungo l’ex statale 522. Questa mattina, lungo la stessa strada una donna di 77 anni aveva perso la vita e altre quattro persone erano rimaste ferito a seguito dello scontro tra più auto.

Poco dopo la riapertura della strada ex 522, il nuovo incidente stradale nel territorio comunale di Briatico, all’altezza della rotonda di San Leo: nel violento impatto sono rimaste coinvolte una moto e un’automobile. Ferito l’uomo che viaggiava sulla due ruote, un 40enne di Porto Salvo autista del 118 a Tropea che si stava recando al lavoro per prendere servizio.

Da quanto si apprende, i primi a intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco che hanno soccorso l’uomo in attesa del 118 e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro.

L'uomo ha riportato un grave trauma cranico; i colleghi che lo hanno soccorso inizialmente non lo avevano riconosciuto per via del casco, una volta tolto il quale hanno fatto la terribile scoperta. Allertato l'elisoccorso, il 40enne è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti e nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.

L'incidente sta provocando rallentamenti alla circolazione lungo la ex ss 522, con il traffico che procede a velocità ridotta nel tratto interessato. Si tratta del secondo incidente registrato nel giro di pochissimo lungo la stessa arteria, dopo il drammatico sinistro nel quale ha perso la vita una 77enne. Una sequenza di episodi che torna ad accendere l'attenzione sulla sicurezza della viabilità lungo una delle principali arterie della costa vibonese, particolarmente trafficata in questi giorni estivi.