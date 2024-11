È sbarcato questa mattina intorno alle 7, al porto di Crotone, il secondo gruppo di migranti che erano stati soccorsi nella notte a circa 50 miglia dalle coste calabresi, dopo l'allarme lanciato su Twitter dalla piattaforma Alarm Phone, che aveva segnalato una imbarcazione in difficoltà al largo dello Jonio. Si tratta di 162 stranieri, tutti uomini, tra i quali una quindicina di minori, provenienti in prevalenza dalla Siria (102), ma anche da Bangladesh (21), Palestina (10), Marocco, Iran ed Egitto.

I migranti, 244 in tutto, erano stati soccorsi la notte scorsa al largo dalla motovedetta CP326 della Guardia Costiera di Roccella Jonica, impegnata in una difficile operazione di salvataggio che, a causa delle condizioni meteomarine proibitive e in peggioramento, è durata oltre 16 ore.

Il primo gruppo di stranieri è stato trasbordato su un mercantile e condotto a Roccella Jonica, i restanti sono stati invece trasferiti su un pattugliatore rumeno del dispositivo Frontex, diretto a Crotone. Complessivamente, fra i migranti salvati, erano presenti 41 minori fra cui un neonato, venuto alla luce nel giorno del salvataggio sul peschereccio soccorso.

Sul porto di Crotone, nelle operazioni coordinate dalla Prefettura di Crotone, hanno operato forze dell'ordine, volontari della Croce rossa e personale del 118.