Una motovedetta della Capitaneria di Porto, in servizio a Roccella Jonica, ha sbarcato all'alba 41 migranti, tutti uomini, tra cui 14 minori non accompagnati, di nazionalità dichiarata egiziana e bangladese. Il gruppo è stato ricoverato nella tensostruttura realizzata dalla Protezione civile all'interno del porto della Locride per i controlli sanitari e amministrativi. Nelle scorse ore lo scalo reggino aveva accolto 130 migranti.

Cronaca

Locride, 130 migranti soccorsi in  mare sbarcano al porto di Roccella Jonica 

Ilario Balì
