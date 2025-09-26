Nel gruppo anche 14 minori non accompagnati. Nelle scorse ore lo scalo reggino aveva registrato l’arrivo di 130 profughi
Una motovedetta della Capitaneria di Porto, in servizio a Roccella Jonica, ha sbarcato all'alba 41 migranti, tutti uomini, tra cui 14 minori non accompagnati, di nazionalità dichiarata egiziana e bangladese. Il gruppo è stato ricoverato nella tensostruttura realizzata dalla Protezione civile all'interno del porto della Locride per i controlli sanitari e amministrativi. Nelle scorse ore lo scalo reggino aveva accolto 130 migranti.