Tre collegamenti su tre cancellati, soppressi o rimodulati. E nessun autobus sostitutivo. Per i pendolari della Locride quella di oggi è stata l’ennesima giornata di disagi sulla linea ferroviaria jonica, dove nelle ultime settimane le sospensioni e le modifiche alle corse stanno rendendo sempre più difficile, e in alcuni casi impossibile, raggiungere il posto di lavoro.

Una situazione che per chi utilizza quotidianamente il treno non rappresenta più un’eccezione, ma un problema ormai ricorrente. Corse che saltano all’ultimo momento, comunicazioni arrivate senza un margine sufficiente per organizzare spostamenti alternativi e, soprattutto, l’assenza di mezzi sostitutivi lasciano i viaggiatori bloccati nelle stazioni o costretti a ricorrere all’automobile.

Tre collegamenti saltati nella stessa giornata

Il caso di oggi fotografa in maniera particolarmente evidente le difficoltà vissute dai pendolari: tutti e tre i collegamenti sui quali contavano diversi lavoratori della zona sono stati interessati da cancellazioni, soppressioni o rimodulazioni. Il risultato, denunciano gli utenti, è l’impossibilità di programmare anche il più semplice spostamento quotidiano.

«Paghiamo regolarmente un abbonamento per un servizio che di fatto non esiste – raccontano alcuni pendolari –. Veniamo lasciati in balia di noi stessi e siamo costretti a utilizzare le nostre auto, sostenendo anche costi aggiuntivi di carburante, pur di riuscire ad arrivare al lavoro». Una situazione che, sostengono, sta diventando insostenibile soprattutto per chi deve rispettare orari rigidi e non dispone di alternative: «C’è gente che rischia problemi seri sul posto di lavoro a causa di ritardi e assenze che non dipendono dalla propria volontà».

A pesare maggiormente, inoltre, è proprio l’assenza di un servizio alternativo. In caso di soppressione delle corse, spiegano i viaggiatori, non vengono messi a disposizione autobus in grado di garantire almeno il collegamento tra i principali centri della fascia ionica. Il disagio si trasforma così in un problema concreto per lavoratori, studenti e per chi deve raggiungere ospedali, uffici o altri servizi.

Tra i pendolari cresce quindi la richiesta di un intervento immediato da parte di Trenitalia, Rete ferroviaria italiana e Regione Calabria, a partire dall’assessorato regionale ai Trasporti.

Una linea ancora segnata da ritardi strutturali

Sul fondo resta poi il tema più ampio delle condizioni della ferrovia jonica. Nel tratto tra Melito Porto Salvo e Catanzaro Lido continuano a pesare i limiti infrastrutturali della linea, ancora caratterizzata da lunghi tratti a binario unico e dalla trazione diesel. Il progetto di elettrificazione continua a rappresentare uno dei nodi principali per il futuro dei collegamenti lungo il versante ionico, ma per chi utilizza quotidianamente il treno il problema, oggi, è molto più immediato: riuscire semplicemente a sapere se il convoglio partirà. I pendolari chiedono quindi garanzie sulle corse programmate, servizi sostitutivi in caso di soppressione e comunicazioni tempestive. Perché, dopo settimane di disagi, sulla Jonica anche andare al lavoro sta diventando ogni giorno una piccola odissea.