Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in una interrogazione urgente al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina ha chiesto notizie in merito al licenziamento della docente che, con un post social, offese la governatrice Jole Santelli, poche ore dopo la prematura scomparsa. L’insegnante aveva commentato così la morte della presidente della Calabria: «Evvai!!! Una mafiosa in meno. Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio, ecc.».

Da qui il provvedimento di Gasparri: «Premesso che la docente ligure Paola Castellaro ha oltraggiato la memoria e la figura di Jole Santelli con un vergognoso testo diffuso sulla sua pagina Facebook e che la stessa si qualifica attivista grillina – scrive l’esponente forzista - si chiede di sapere quali provvedimenti sono stati assunti con immediatezza dalle autorità scolastiche regionali e nazionali per allontanare della scuola un simile soggetto e quando verrà disposto il licenziamento in tronco della Castellaro, la cui condotta la rende incompatibile con qualsivoglia attività scolastica».