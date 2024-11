È una regione in lutto oggi la Calabria. A Rizziconi oggi alle 16 nella chiesa Casa famiglia di Nazareth si svolgeranno i funerali di Denise Galatà, la 18enne tragicamente morta mentre faceva rafting sul fiume Lao insieme a un gruppo di compagni e professori del liceo statale Rechichi di Polistena con i quali era in gita scolastica.

Denise è morta per annegamento, così ha stabilito l'autopsia eseguita all'ospedale di Rossano nei giorni scorsi su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte della studentessa. Per la morte della ragazza ci sono dieci indagati tra i quali il sindaco di Laino Borgo, le guide e due rappresentanti della società che organizza le escursioni sul Lao, nel Cosentino.

Proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi non solo a Rizziconi ma anche a Polistena e Laino Borgo.