Il presidente di regione ha fatto visita a Fabio Scionti nella sua casa, a seguito dell’intimidazione ricevuta la scorsa notte con un ordigno esplosivo posto sotto l’auto in uso alla moglie

«É un fatto gravissimo questo ennesimo attentato subito dal sindaco Fabio Scionti». É quanto ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, questa sera, a Taurianova, dove si è recato per manifestare personalmente solidarietà e vicinanza al sindaco della città.

“Scionti è un sindaco che ha aperto una prospettiva diversa per questa città che ha conosciuto nella sua storia pagine buie e ha subito il peso soffocante della criminalità e della ‘ndrangheta…Rappresenta una speranza per questa città ed è un punto di riferimento per l’intera Calabria. Una persona onesta, seria, un professionista di valore, che si è posto al servizio della sua comunità e che già in questa prima fase di esperienza amministrativa ha saputo, con fatti concreti, indicare una strada nuova per questa città. Una strada di riscatto, di liberazione e di crescita. Evidentemente ci sono forze che, nel processo di cambiamento da lui avviato vedono la messa in discussione di modi di fare, equilibri e interessi che sembravano immodificabili», ha aggiunto Oliverio.

La sua presenza è stata espressione di solidarietà, affermando con forza la vicinanza all’uomo e sindaco di Taurianova, con la certezza che le forze dell’ordine sapranno fare preso luce sull’accaduto, individuando i colpevoli che hanno agito nella notte, nel tentativo di intimidire il sindaco e la famiglia. «Questi mascalzoni vanno individuati al più presto e colpiti, perché la Calabria ha bisogno di essere aiutata a liberarsi da questa piovra soffocante e da questi condizionamenti criminali. Taurianova è un riferimento importante in questo processo che, in generale, interessa e preoccupa tutta la Calabria. Ecco perché sono venuto qui per dire che ci siamo e siamo in trincea. Fabio Scionti non è solo, ma è sostenuto da tutti i calabresi onesti e dalle forze democratiche che vogliono realizzare in Calabria un processo di liberazione dalla piovra ‘ndranghetistica e mafiosa e qui vogliono costruire il loro futuro».

In tantissimi cittadini di Taurianova e dei paesi vicini si siano ritrovati questa sera, spontaneamente, in piazza per testimoniare con la loro presenza solidarietà al sindaco Scionti, «segno di una comunità che non vuole rinunciare alla propria libertà e non vuole ripiombare negli anni bui della paura e della intolleranza violenta e criminale che ha proiettato all’esterno… una immagine che non corrisponde affatto all’onestà e alla laboriosità della maggioranza dei cittadini di Taurianova e della Calabria» ha concluso il presidente Oliverio al termine della sua visita.