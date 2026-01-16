Un indagato per traffico illecito di rifiuti e di peculato. Il materiale sottratto veniva messo in commercio poi sul mercato
Nella giornata di oggi militari della Stazione Carabinieri di Cotronei hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di oltre 50.000,00 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro - Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di una cittadino di Cotronei per indagato per traffico illecito di rifiuti e di peculato.
La complessa e impegnativa attività investigativa, effettuata dai militari della Stazione Carabinieri di Cotronei sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, prendeva le mosse dal monitoraggio dell’isola ecologica del Comune di Cotronei.
I successivi accertamenti investigativi - conseguiti anche attraverso l’assunzione di informazioni da persone in grado di riferire sui fatti, il monitoraggio di video, nonché attraverso sopralluoghi ed indagini di tipo patrimoniale - avrebbero permesso di delineare (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) la gravità indiziaria circa l’attuale operatività di una organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti ferrosi, che, nel periodo dal marzo 2022 all’aprile 2025, trattava oltre 300 tonnellate di materiale ferroso, materiale che veniva sistematicamente sottratto dall’isola ecologica di Cotronei per la successiva messa in commercio sul mercato.