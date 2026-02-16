Oltre 30 mila prodotti di carnevale non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati nei giorni scorsi in alcuni negozi a Diamante dalla guardia di finanza di Scalea. Nel corso di servizi di controllo, volti a reprimere forme di commercio irregolari e a tutela dei consumatori, il personale della tenenza di Scalea ha rinvenuto nella disponibilità dei commercianti una grande quantità di prodotti non regolari. Posti sotto sequestro maschere, vestiti, accessori di Carnevale, oltre a prodotti contraffatti e cosmetici contenenti sostanze pericolose per la salute. I responsabili delle attività commerciali sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Paola.