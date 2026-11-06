«Posso riferire circostanze relative ad un omicidio cui ho partecipato personalmente». È il 6 dicembre 2023 quando Gianluca Maestri, all’inizio della collaborazione con la giustizia, comincia a raccontare l’agguato costato la vita all’allevatore Francesco Giuseppe Madera, ucciso il 18 novembre 2019 a Bocchigliero, in località Vaccarizzo.

Non ricorda il nome della vittima e inizialmente sbaglia anche la zona, indicando Rocca di Neto. Ricorda però un incarico ricevuto da Nicola Abbruzzese, detto «Semiasse», un uomo che voleva vendicare il fratello e un giovane che conosceva l’allevatore e avrebbe dovuto aiutarlo a ucciderlo.

Quelle dichiarazioni, integrate negli interrogatori successivi, sono al centro del decreto di fermo della Dda di Catanzaro del 3 novembre 2026. Il provvedimento riguarda Carmine Dennis Rocca e Renato Salvatore Rossano. Per l’omicidio sono indagati anche Abbruzzese e lo stesso Maestri.

L’incarico ricevuto a Cassano: «Un favore per una terza persona»

Nel successivo interrogatorio del 18 dicembre 2023, Maestri aggiunge particolari. Racconta di essere andato a casa di Abbruzzese a Cassano all’Ionio per parlare di affari legati alla droga. In quella circostanza, sostiene, «Semiasse» gli avrebbe chiesto di commettere un omicidio: «Si trattava di un favore per una terza persona».

Il collaboratore descrive due uomini con i quali sarebbe stato messo in contatto: uno più giovane, destinato ad affiancarlo nell’agguato, e un altro interessato alla morte dell’allevatore. Quest’ultimo, secondo l’accusa, è Renato Rossano, fratello di Bernardo, ucciso da Madera nel 2009.

Su questo passaggio Maestri torna più volte. All’inizio attribuisce ad Abbruzzese la spiegazione del movente; in seguito precisa che sarebbe stato l’uomo intenzionato a vendicare il fratello a parlargliene direttamente.

Anche il nome cambia nel corso degli interrogatori: prima ricorda «Antonio», poi ipotizza «Rosario». Nel riconoscimento fotografico, però, indica Rossano come la persona per conto della quale avrebbe agito.

Due tentativi falliti prima del delitto

«Per ben tre volte mi sono recato sul posto per consumare l’omicidio». Nel racconto di Maestri, l’agguato del novembre 2019 sarebbe stato preceduto da due occasioni nelle quali il piano non era riuscito.

La prima volta lui e il giovane complice si sarebbero nascosti dietro una stalla, aspettando che Madera passasse dalla loro parte. L’allevatore avrebbe invece preso un’altra direzione. I cani abbaiavano e i due avrebbero deciso di allontanarsi per non destare sospetti.

In una seconda occasione, racconta, sarebbe stata la neve a fermarli. Maestri sarebbe arrivato la sera precedente e avrebbe dormito a casa dell’uomo che voleva la vendetta, ma al mattino le condizioni del tempo avrebbero imposto un altro rinvio.

Negli interrogatori successivi aggiunge anche un appuntamento mancato a Cosenza, nei pressi del parco Nicolas Green. Dopo un malinteso sul punto d’incontro, i due uomini lo avrebbero raggiunto a casa proponendogli di riprovare. Maestri sostiene di aver rifiutato: prima, avrebbe detto, dovevano parlarne con Abbruzzese.

La promessa di una carabina e l’arrivo dell’allevatore

Per l’appuntamento poi concluso con il delitto sarebbe stato utilizzato un pretesto preciso: la vendita di un’arma.

«Il ragazzo aveva fatto credere alla vittima che gli doveva vendere una carabina», riferisce Maestri. Il giovane, indicato dall’accusa in Rocca, avrebbe così convinto Madera a raggiungere un luogo isolato.

Il collaboratore ricorda l’allevatore vicino a un fuoristrada. I due sarebbero arrivati in automobile e gli avrebbero fatto un segnale con i fari. Quando Madera si fosse avvicinato, Maestri sarebbe sceso impugnando la pistola.

«Ho esploso al suo indirizzo un colpo di pistola che lo ha attinto nella zona addominale, dopo di che l’arma si è inceppata».

Secondo il racconto, Madera avrebbe cercato di fuggire verso il bosco. I due lo avrebbero raggiunto e colpito con un bastone; il giovane avrebbe poi usato una grossa pietra.

In un interrogatorio successivo Maestri aggiunge che l’allevatore avrebbe riconosciuto il complice e tentato di farli desistere, dicendo che suo figlio sapeva dell’appuntamento.

Il ritorno a Cosenza e il colloquio con «Semiasse»

Dopo l’agguato, i due si sarebbero allontanati passando dalla Sila e da Camigliatello, per poi raggiungere Cosenza.

Maestri precisa in seguito che l’automobile era una Ford Fiesta bordeaux e che non sarebbe stato accompagnato davanti a casa, ma vicino alla sede dell’Amaco, da dove avrebbe proseguito a piedi.

Il giorno dopo, sostiene, Abbruzzese lo avrebbe fatto chiamare mentre si trovava in un ristorante situato vicino viale Cosmai. Il collaboratore racconta di averlo raggiunto e di avergli riferito l’esito dell’agguato.

Su questo incontro introduce una precisazione: il colloquio sarebbe avvenuto in disparte, senza che gli altri commensali ascoltassero.

I ricordi corretti durante gli interrogatori

La versione di Maestri non rimane identica nel tempo. Il collaboratore modifica il ricordo dell’auto sulla quale avrebbe viaggiato durante uno dei precedenti tentativi. Cambia anche la versione sugli oggetti abbandonati dopo l’omicidio: inizialmente dice che pistola, bastone e pietra sarebbero stati gettati in un corso d’acqua; successivamente afferma che il bastone era rimasto sul luogo dell’agguato.

L’11 gennaio 2024, davanti alle fotografie, riconosce Madera e indica Rossano come l’uomo che voleva vendicare il fratello. Per il giovane che avrebbe agito con lui usa invece una formula meno netta: «Mi sembra quello con cui ho commesso l’omicidio».

Sono differenze delle quali la Procura dà conto, sostenendo che il nucleo del racconto trovi riscontro negli accertamenti già disponibili e nelle ulteriori verifiche: le dichiarazioni dei familiari, la dinamica ricavata dall’esame medico-legale, le automobili e le attività tecniche dell’indagine «Athena».