Nel corso del processo è stata posta in luce la «relazione tossica» esistente tra vittima e omicida. L’accusa aveva invocato una pena di 10 anni, due mesi e 10 giorni. Accolte le attenuanti generiche

La Corte d’Assise di Catanzaro, presidente Alfredo Cosenza, a latere Giovanni Strangis, ha comminato una pena di 13 anni e 4 mesi nei confronti di Pasquale Colelli, 30 anni, reo confesso dell’omicidio di Emiliano Torcasio, 52 anni, avvenuto in località Ginepri di Lamezia Terme la notte del 23 ottobre 2025, al termine di una discussione tra i due.

Un unico fendente alla gola ha cagionato la rapida morte di Torcasio. Colelli, la mattina del 24 ottobre 2025, si è consegnato ai carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme raccontando di aver agito esasperato da abusi e vessazioni psicologiche che andavano avanti da anni. Ha spiegato di aver preso l’arma dal cruscotto dell’auto di Torcasio e di averla poi gettata in mare, di essere riuscito a tornare a casa facendosi venire a prendere da un familiare e di essersi consegnato poche ore dopo.

Nel corso della requisitoria di questa mattina i pm della Procura di Lamezia Terme avevano chiesto la condanna a 10 anni due mesi e 10 giorni. La Corte ha accolto la richiesta, arrivata sia da parte dell’accusa che della difesa (l’avvocato Domenico Villella), di escludere l’aggravante dei futili motivi e di tenere conto delle attenuanti generiche.

Nel corso del processo è stato posto l’accento sulla «relazione tossica» esistente tra Torcasio e Colelli. Una relazione iniziata quando l’omicida aveva 16 anni e la vittima 38.

La difesa non ha esitato a parlare di «sindrome di Stoccolma», mettendo in luce come i due avessero una relazione e avessero, forse entrambi, bisogno di staccarsi l’uno dall’altro ma non vi siano riusciti.

L’avvocato di parte civile, Antonio Larussa, aveva invece chiesto una pena più gravosa.